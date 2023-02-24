Drazen Dubackic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drazen Dubackic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drazen Dubackic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drazen Dubackic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drazen Dubackic 8 Ekim 1999 tarihinde Milici şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dražen Dubačkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drazen Dubackic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Drazen Dubackic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Drazen Dubackic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Drazen Dubackic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drazen Dubackic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Drazen Dubackic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drazen Dubackic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2018 yılında Bosna Visoko

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2020 yılında Slavija S.

1 Ağustos 2020 yılında Drina Zvornik

5 Mart 2021 yılında Tekstilac

9 Ağustos 2021 yılında TOSK Tesanj

1 Ocak 2023 yılında Stupcanica

Drazen Dubackic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drazen Dubackic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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