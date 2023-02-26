Dre Fortune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dre Fortune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dre Fortune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dre Fortune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dre Fortune 3 Temmuz 1996 tarihinde Raleigh, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Trinidad ve Tobago,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Andre Sherman Fortune II şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dre Fortune Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dre Fortune'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dre Fortune Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/drefo_8

http://www.instagram.com/drefortune8/

Dre Fortune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dre Fortune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dre Fortune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dre Fortune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Servette U18

1 Ocak 2016 yılında Rochester

17 Mart 2017 yılında North Carolina

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

11 Mayıs 2021 yılında Memphis 901

7 Şubat 2022 yılında Kalju FC

Dre Fortune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dre Fortune şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dre Fortune Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trinidad ve Tobago takımında 8 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.