Dreni Kryeziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dreni Kryeziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dreni Kryeziu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dreni Kryeziu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dreni Kryeziu 15 Nisan 1996 tarihinde Pristina şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dreni Kryeziu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına - tarihinde katılmıştır. Dreni Kryeziu'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dreni Kryeziu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dreni Kryeziu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dreni Kryeziu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dreni Kryeziu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dreni Kryeziu şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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