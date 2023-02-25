Drice Chaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drice Chaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drice Chaabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Drice Chaabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Drice Chaabi 20 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Drice Chaabi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Drice Chaabi'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Drice Chaabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Drice Chaabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Francs Borains
13 Ağustos 2022 yılında ES Sétif
Drice Chaabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Drice Chaabi şuan ES Sétif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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