Dries Ceulemans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dries Ceulemans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dries Ceulemans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dries Ceulemans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dries Ceulemans 15 Ağu 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dries Ceulemans Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini C_Life yapmaktadır. Dries Ceulemans, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dries Ceulemans'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dries Ceulemans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dries Ceulemans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dries Ceulemans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dries Ceulemans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Hoogstraten VV

Dries Ceulemans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dries Ceulemans şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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