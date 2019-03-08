Edirne'nin Keşan ilçesinde drift yapan sürücüye 5 bin 353 TL ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Anafartalar Caddesi üzerinde Endüstri Meslek Lisesi Kavşağı'nda bir aracın dirift yaptığını tespit etti. Aracı durdurmak isteyen polis, sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine takibe başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç, trafik ekiplerince yakalandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen araç sürücü O.M'ye drift yapmak, polisin "dur" ihtarına uymamak ve tehlikeli araç kullanmak suçlarından toplam 5 bin 353 TL idari para cezası kesildi.

Sürücü O.M'nin ehliyetine el konurken, araç 60 gün trafikten men etti.

Kaynak: İHA