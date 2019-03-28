Drift yapıp kaçan sürücüye ağır ceza

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde drift yaparak polisten kaçan bir sürücüye 6 bin 12 TL ceza kesildi, ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi. Sürücünün drift yapıp tehlike saçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçesinde araçla drift yaptığı belirlenen sürücü polis tarafından takibe alındı. Polisin takibine takıldığını fark eden sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Polis ile ismi R.A. olarak belirlenen sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalama sonucu yakalanan R.A.'nın alkollü olduğu belirlenirken, şahsa 6 bin 12 TL ceza kesilerek, ehliyetine el konuldu ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan sürücünün drift yapıp tehlike saçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA