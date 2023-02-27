Drilon Cenaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drilon Cenaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drilon Cenaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drilon Cenaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drilon Cenaj 12 Eylül 1997 tarihinde Gjakovë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk,Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drilon Cenaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Drilon Cenaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Drilon Cenaj'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Drilon Cenaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drilon Cenaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Drilon Cenaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drilon Cenaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2015 yılında Chievo U19

2 Ağustos 2016 yılında Salernitana

10 Mart 2017 yılında Velez Mostar

1 Ağustos 2017 yılında NK Novigrad

19 Şubat 2018 yılında Pandurii

9 Ocak 2019 yılında Energeticianul

12 Temmuz 2019 yılında Nyíregyháza

17 Şubat 2020 yılında Celik Zenica

22 Ekim 2020 yılında Szentlőrinc SE

21 Ocak 2022 yılında FC Prishtina

Drilon Cenaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drilon Cenaj şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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