Drilon Hazrollaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drilon Hazrollaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drilon Hazrollaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drilon Hazrollaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drilon Hazrollaj 19 Şubat 2004 tarihinde Banjë şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drilon Hazrollaj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT Management yapmaktadır. Drilon Hazrollaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Drilon Hazrollaj'nin FC Malisheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Drilon Hazrollaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drilon Hazrollaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Drilon Hazrollaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drilon Hazrollaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2022 yılında FC Malisheva

Drilon Hazrollaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drilon Hazrollaj şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Drilon Hazrollaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U19 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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