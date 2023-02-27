Drilon İslami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drilon İslami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drilon İslami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drilon İslami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drilon İslami 18 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drilon İslami Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Drilon İslami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Drilon İslami'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Drilon İslami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drilon İslami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Drilon İslami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drilon İslami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Drita

16 Ocak 2023 yılında KF Ferizaj

Drilon İslami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drilon İslami şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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