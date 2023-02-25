Drilon Mati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drilon Mati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drilon Mati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drilon Mati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drilon Mati 17 Eylül 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drilon Mati Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Drilon Mati'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Drilon Mati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drilon Mati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Drilon Mati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drilon Mati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Tirana U19

13 Eylül 2019 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında KF Luzi United

Drilon Mati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drilon Mati şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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