Drin Bajraktari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drin Bajraktari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drin Bajraktari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Drin Bajraktari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Drin Bajraktari 19 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Drin Bajraktari Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına - tarihinde katılmıştır. Drin Bajraktari'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Drin Bajraktari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Drin Bajraktari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Drin Bajraktari şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Drin Bajraktari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kosova U17 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.
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