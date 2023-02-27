Drin Govori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drin Govori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drin Govori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drin Govori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drin Govori 17 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drin Govori Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Drin Govori'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Drin Govori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drin Govori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Drin Govori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drin Govori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2018 yılında KF Vushtrria

1 Ocak 2019 yılında FC Drita

31 Ocak 2019 yılında KF Bashkimi

30 Haziran 2019 yılında FC Drita

1 Temmuz 2019 yılında Kek-U Kastriot

6 Ekim 2020 yılında KF Skënderbeu

31 Ocak 2021 yılında SC Gjilani

19 Ağustos 2021 yılında KF Trepca 89

Drin Govori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drin Govori şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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