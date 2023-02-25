Dritmir Beci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dritmir Beci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dritmir Beci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dritmir Beci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dritmir Beci 9 Haziran 1996 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dritmir Beci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dritmir Beci'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dritmir Beci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dritmir Beci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dritmir Beci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dritmir Beci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KF Vllaznia

29 Ocak 2016 yılında KF Tërbuni

30 Haziran 2016 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2016 yılında KF Tërbuni

7 Eylül 2018 yılında FK Tomori Berat

13 Eylül 2019 yılında KS Burreli

2 Ağustos 2021 yılında KF Erzeni

31 Ağustos 2022 yılında KF Skënderbeu

Dritmir Beci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dritmir Beci şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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