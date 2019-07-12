Drone destekli trafik denetiminde 21 bin 355 TL ceza kesildi

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan Drone Destekli Trafik uygulamasında 126 sürücüye 21 bin 355 TL idari para cezası kesildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak İl Merkezinde Trafik Şube ekipleri tarafından Drone Destekli Trafik uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 65 araç sürücüsüne emniyet kemerinden, 60 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden ve 1 sürücüye de muayenesiz araç kullanmaktan toplam 21 bin 355 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler uygulamanın 5 Ağustos'a kadar aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA