(Droneli görüntü) Şahinbey’de tarımsal kalkınmaya tam destek

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 20 kırsal mahallede 162 kilometrelik arazi yolu açılarak, çiftçinin ulaşım sorunu çözüldü.

Çiftçilere buğday ve arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi şimdi de 20 köyün 162 kilometrelik arazi yolu açılarak, çiftçinin ulaşım sıkıntısı çözüldü. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçiler için önemli projeler yapmaya devam edecekleri müjdesini vererek, "Şahinbey Belediyesi olarak üretime büyük önem veriyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar 6.200 ton buğday arpa tohumu, 6.000 ton gübre, 14.000 ton hayvan yemi, 900.000 adet zeytin ve fıstık fidanı, 2.567 adet küçük ve büyükbaş canlı hayvan desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizin üretimi arttırması için yeni projeler hazırlamaya devam ediyoruz. Sadece bunlarla sınırlı kalmayıp, 20 köyümüzün 162 km'lik arazi yollarını açarak çiftçilerimizin tarlalarına yılın her mevsiminde rahatça gidip gelmeleri için yol çalışması yaptık. Ülke ekonomisine katkı sağlamak ve ülkemizin tarım ülkesi ola bilmesi için Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz" dedi

Yeşilpınar Mahalle Muhtarı Doğan Sümer, yolların yapılmasıyla çiftçilerin tarlalarına rahat bir şekilde gidip geldiğini belirterek, "Kışın arazilerimize gidip gelemiyorduk. Köylü bu konuda çok mağdur ve muzdaripti. Şimdi çiftçilerimiz tarlalarına çok rahat bir şekilde gidip gelebiliyorlar. Bu sayede üretim artıyor ve ülke ekonomisine de katkıda sağlayabiliyoruz. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahamzoğlu'na teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA