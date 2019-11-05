DSİ, 500 sürekli işçi alacak
Devlet Su İşleri (DSİ), 500 sürekli işçi alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre işe alınacak personeller,personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. Peki DSİ'nin personel alış şartları neler? DSİ'nin personel ilanına nasıl başvurulacak? Ayrıntılar haberimizde...
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 500 sürekli işçi alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İşkur) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün kalacak.
Göreve alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, treyler operatörü, operatör, usta ve sondaj işçisi olarak görev yapacak.
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