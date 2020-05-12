DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Ilısu Barajı'nda incelemelerde bulundu

BATMAN (AA) - DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) incelemede bulundu.



Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaya Yıldız, Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap ve beraberlerindeki heyet, DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, Ilısu Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, ülkenin vizyon projelerinden 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olan Ilısu Barajında incelemelerde bulunduklarını belirterek, "'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği üzere Ilısu Barajı'nda 6 türbinden biricisi 19 Mayıs'ta üretime geçecektir. Ülkemizin en önemli enerji projelerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES Projesi bütün türbinleri devreye girdiğinde ülke ekonomisine yılda 2,5 milyar lira katkı sağlayacaktır. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.







Kaynak: AA