DSİ personeli şehit Cihan Gökkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, şehit Cihan Gökkaya'nın biyografisi...

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı resmi internet adresinde acı bir habere yer verdi. Barış Pınarı bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Devlet Su İşleri Personeli Cihan Gökkaya'nın şehit düştüğü haberini yayınlayan MSB, vatandaşa "DSİ personeli şehit Cihan Gökkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularını merak ettirdi. İşte, şehit Cihan Gökkaya'nın biyografisi...

DSİ PERSONELİ ŞEHİT CİHAN GÖKKAYA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, ŞEHİT CİHAN GÖKKAYA'NIN BİYOGRAFİSİ...

Cihan Gökkaya, 14 Ocak 19.. tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Ülkücü işçiler önceki dönem başkanı Muzaffer Gökkaya'nın oğlu olan Cihan Gökkaya, evli ve 2 çocuk babasıdır. DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Personeli iş makinası operatörü olan Gökkaya, Suriye’nin Resulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit düştü.