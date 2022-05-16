DSİ'nin 3 Bin 231 Kamu Personeli Alımı detayları belli oldu! İşte gereken şartlar

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'de en büyük 5. Bakanlığı olmayı hedefliyor. Buna ilişkin Bakanlık tarafından 5 bin 64 kişilik alımlara ilişkin farklı alanlarda kontenjan dağılımı paylaşılmıştı. Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 833 personel alımı gerçekleştirdi ve alımlar Orman Muhafaza Memuru ve Mühendis kadrolarında gerçekleştirildi. Geri kalan 3 bin 231 kişilik alım için detaylar bekleniyor.

2022 YILI DSİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

3 bin 231 personel alımı kadroları ise şöyle;

1060 Muhafaza Memuru,

1114 Mühendis,

392 veteriner Hekim,

196 Destek Personeli,

182 Büro Personeli,

100 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

50 Bekçi,

24 Avukat,

23 Laborant,

23 Biyolog,

23 Diğer Teknik Hizmet personeli,

12 Pilot,

10 Tekniker,

10 Sağlık Teknikeri,

6 Teknisyen,

6 Helikopter Makinisti

PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda; 'Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek" Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak' şartları aranacak.

DSİ Personel alımları için söz konusu olan alım yapılacak kadrolar için en az lise olmak üzere ilgili alandan mezun olmuş olmak şartı da gerekiyor.

DSİ 3 BİN 231 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvuru için gereken şartlar kamuoyuna duyuruldu. Ancak Devlet Su İşleri kamu personeli alımı için henüz net bir tarih yok. Geçtiğimiz yıl işçi alımı başvuruları 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. Ancak bu yıl alım tarihine ilişkin duyurunun Haziran ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor.