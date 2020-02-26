DSİ’nin Konya’da içme suyu hamlesi devam ediyor

Konya'da Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisinin sularını Çumra ilçesine ulaştıracak isale hattında sona gelindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, şehirlerin uzun vadeli içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak ve musluklardan akan suyun vatandaşlar tarafından gönül rahatlığıyla tüketilebilmesini sağlamak vizyonuyla ülke genelinde yürüttüğü içme suyu yatırımları devam ediyor.

İçeriçumra ve Alibeyhüyüğü isale hattı tamamlandı, Çumra hattında sona gelindi

DSİ'den yapılan açıklamada, bu kapsamda inşa edilerek 2018 yılında faaliyete geçen Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisinin, Toroslardan gelen suyu arıtarak Konya musluklarına ulaştırdığı belirtilerek, "Musluklardan memba kalitesinde akan suyu vatandaşlar gönül rahatlığıyla tüketiyor. Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisi 2050'li yıllara kadar Konya'nın içme suyu ihtiyacını karşılama kapasitesine sahip. Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla Konya'ya bugüne kadar 122 milyon metreküp su verildi. İçeriçumra ve Alibeyhüyüğü'ne ulaştıracak olan isale hattı da tamamlandı. Çumra hattında da çalışmalar tamamlanmak üzere. Toplam 25 bin 627 metre uzunluğundaki isale hattının 24 bin 462 metrelik kısmı ile 52 adet sanat yapısı inşa edildi. Hattın belirli bölümlerinde performans testleri gerçekleştiriliyor. Çumra isale hattının da bitirilmesiyle yaklaşık 45 bin kişi daha sağlıklı ve emniyetli içme suyuna kavuşmuş olacak" denildi.

Tüm yurtta içme suyu arıtma tesisleri ve isale hatlarının birer birer tamamlandığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Şehirlerimizin içme suyu ihtiyaçlarını, çağın şartlarına uygun, yüksek teknolojili arıtma tesislerimizle karşılamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalardan sonuç almak bizi mutlu ediyor. Konya ili Çumra ilçesi isale hattının tamamlanmasıyla, içme suyu temininde kullanılan 10 adet yeraltı suyu kuyusu daha kapatılacak. Böylece Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisinin devreye girmesiyle kapatılan yeraltı suyu kuyusu sayısı 198'e ulaşmış olacak. Bu da yıllık 100 milyon metreküp daha az yeraltı suyu kullanılması demek" şeklinde konuştu.

DSİ'nin Konya bölgesinde büyük içme suyu yatırımları yaptığının altını çizen Genel Müdür Aydın, "Konya ve Karaman il merkezlerinin içme suyu ihtiyacını 2050'li yıllara kadar karşılayacak olan içme suyu tesisleri tamamlandı ve vatandaşlarımıza halihazırda hizmet veriyor. Aksaray İçme Suyu Tesisinde 2020 yılı içerisinde musluklardan memba kalitesinde içme suyu ulaştırması hedefleniyor. Niğde ilimizde Ulukışla İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı devam ediyor. Ayrıca Niğde ve Aksaray illerine Ecemiş kaynaklarından içme suyu temini için planlama ve proje çalışmalarımızın da bulunduğu içme suyu hamlemiz tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA