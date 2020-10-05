DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Pandemi, hepimiz için bir uyarı alarmı

Dünya Sağlık Örgütü'nün karar alma organı olan Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu'nun toplantısı "Kovid-19 ile mücadale özel oturumu" başlığıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19 ile mücadale özel oturumu" başlığıyla yapılan toplantının açılışında konuşma yaptı.

Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana dünya genelinde 177 ülke ve bölgeye maske, eldiven, önlük, gözlük, test kiti, termometre, vantilatör ve daha birçok ekipman tedarik ettiklerini açıkladı ve .Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) şu ana dek 168 ülkenin katıldığını ifade etti. Ghebreyesus, 25 ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Bugün itibariyle Dünya Sağlık Örgütü'ne yaklaşık 35 milyon koronavirüs vakası bildirildiğini, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 1 milyonu aştığını anımsatan Ghebreyesus, gerçek rakamların bilinenin çok üzerinde olduğunu yineledi.

Koronavirüs salgının her ülkede eşit seyretmediğini ve "düzensiz" bir salgın olduğunun altını çizen Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen tüm vaka ve ölümlerin yüzde 70'inin 10 ülkeden geldiğini, bunların yarısının da yalnızca 3 ülkede görüldüğüne vurgu yaptı.

GHEBREYESUS: "SON SÖZÜMÜ NOT EDİN"

Ghebreyesus, ülkelerin salgından aynı oranda etkilenmediği gibi Kovid-19'a karşı farklı metodlar izlediklerini belirterek, "Doğru yoldayız ama daha hızlı ilerlemeliyiz, daha ileri gitmeliyiz. Pandemi, hepimiz için bir uyarı alarmı. Hepimiz aynaya bakmalı ve neyi daha iyi yapabileceğimizi sormalı ve dürüstçe öğrenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün salgına karşı küresel aşı ve tedavi programı (ACT Accelerator) için finansman açığının 34 milyar dolar olduğunu aktaran Ghebreyesus, salgına karşı mücadelede ivmenin sürdürülebilmesi için uluslararası topluma acil 14 milyar dolar fon sağlanması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, salgına karşı küresel mücadelede dayanışma çağrısı yapmaktan asla yorulmayacağını vurgulayarak, "Yaşamları kurtaran ulusal birlik ve küresel dayanışmadır. Son sözümü not edin." ifadesini kullandı.

DSÖ Yönetim Kurulu toplantıları şimdiyi kadar 4 özel oturum gerçekleştirmişti. 5'incisi gerçekleşen ve üye ülke temsilcilerinin "şahsen" ve "video konferans" yoluyla katıldığı "karma" toplantı yarın sona erecek.