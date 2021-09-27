DSÖ koronavirüsün kökenini bulmak için yeniden harekete geçti! Çin'e ekip gönderilecek! Vuhan'daki laboratuvar sır perdesini aralayabilir

Dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını uzun bir süredir sürüyor. 2020 Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar Dünya genelinde 232 milyon 611 bin 641 kişinin enfekte olmasına 4 milyon 762 bin 160 kişinin ölümüne yol açan salgının nasıl ortaya çıktığı hala tartışılan konular arasında yer alıyor. Yarasalardan, pangolinlerden yayıldığı ifade edilen salgının çıkış kaynağı henüz bulunabilmiş değil.

VİROLOJİ LABORATUVARI SIRRI ÇÖZEBİLİR

Özellikle Sars salgının ardından Kovid-19 salgınının da yayıldığı Çin'de çok sayıda virüsün incelendiği Viroloji Laboratuvar'ında salgının yayıldığı iddiaları üzerine Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz aylarda bir ekip göndermiş ancak bir bulguya rastlanamamıştı. Ancak DSÖ'den bir kez daha salgının kökenini araştırmak için Laboratuvar güvenliği uzmanlarının da aralarında olduğu bir ekibi ülkeye göndererek Vuhan'da araştırmalarda bulunacak.

TRUMP ÇİN VİRÜSÜ DEMİŞTİ

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü "Çin virüsü" olarak tanımlamış iki ülke arasındaki ilişkiler bir hayli gerilmişti.

BİDEN TALİMAT VERDİ

Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden , istihbarat teşkilatlarına 'laboratuvar sızıntısı' teorisini araştırma için emir vermişti.

DSÖ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Bir DSÖ sözcüsü, yeni ekibin önceliğinin ilk raporların tanımlandığı ülkede verilere erişimlerinin olması gerektiğini ifade etti.

BİR EKİP İNCELEME YAPMIŞTI

Daha önceki soruşturmada , Çin'in en erken şüpheli koronavirüs vakalarını incelemesini tavsiye etmişti. Ekip, nihai raporunda ülke tarafından sağlanan verilerin yetersiz olduğunu iddia etti.

TÜRKİYE'DE SALGININ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 875 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 840 bin 404'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 198 bin 481 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

Kaynak: Bölge Gündem, Daily Mail, AA.

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