DSÖ "Küresel acil durum" ilan etmişti! Maymun Çiçeği vakalarında korkutan rakama ulaşıldı! O ülkede endişeler artıyor!

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Küresel acil durum" olarak ilan ettiği Maymun Çiçeği virüsu, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'de de görülen fakat henüz bir endişe yaratmayan virüs, Singapur'da artan vakalardan dolayı ülkeyi korkuya sürüklemiş durumda.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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DSÖ "Küresel acil durum" ilan etmişti! Maymun Çiçeği vakalarında korkutan rakama ulaşıldı! O ülkede endişeler artıyor!

Dünya Sağlık Örgütü'nün 23 Haziran'da "Küresel acil durum" ilan ettiği Maymun Çiçeği virüsü, dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde de görülen virüs için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlık durumları iyi, hiç bir sorun yok. Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni, kapalı ortamda çok yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır” ifadelerini kullanmıştı.

VAKA SAYISI KORKUTUYOR

Bazı ülkelerde ise durum Türkiye kadar iç açıcı değil. Güneydoğu Asya'da bulunan Singapur, vakaların 15'e yükseldiğini ve bu durumun ülke genelinde ciddi endişelere neden olduğunu aktardı. Vakaların çoğunun temas yollu olduğunu bildiren Singapur Sağlık Bakanlığı, 1 vakanın ise yerel kaynaklı olduğunu duyurdu.

DSÖ Küresel acil durum ilan etmişti! Maymun Çiçeği vakalarında korkutan rakama ulaşıldı! O ülkede endişeler artıyor!

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