DSÖ maymun çiçeği verilerini paylaştı! Avrupa'da vaka sayılarında ciddi artış: 24 bini geçti!

Tüm Dünya'da son birkaç aydır etkisini gösteren maymun çiçeği vakaları her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü de özellikle Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılan maymun çiçeği virüsü ile ilgili elde edilen korkutucu verileri paylaştı.

VAKA SAYILARI 24'İN ÜZERİNDE

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi sitesinde yayımlanan verilere göre 27 Eylül itibarıyla Avrupa genelinde vaka sayısının 24 bin 622'ye yükseldiği belirtilirken virüsün DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 44 ülkede var olduğu aktarıldı.

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VAKALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ERKEKLERDE

Yayımlanan raporda çoğunluğunu 31 ila 40 yaş arası erkeklerin oluşturduğu vakaların yüzde 96'sının hemcinsiyle ilişkiye giren erkekler olduğu bildirildi. Ayrıca 96'sında virüs belirtileri olarak kırmızılık ve kaşıntı görülürken yüzde 68'inde ise yüksek ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilerin baş gösterdiği belirtildi.

EN ÇOK VAKA İSPANYA'DA

En çok vakanın 7 bin 149 kişiyle İspanya'da bulunduğu ve Fransa, İngiltere ile Almanya'da vaka sayısının 3 binin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.