DSÖ son maymun çiçeği vakalarını hakkında bilgilendirdi! "70 binden fazla vaka var"

Dünya Sağlık Örgütü son yapılan incelemeler sonrası Dünya üzerinde 70 binden fazla maymun çiçeği vakasının olduğunu bildirdi.

Rukiye Karapunar
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DSÖ son maymun çiçeği vakalarını hakkında bilgilendirdi! "70 binden fazla vaka var"

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılım gösteren maymun çiçeği virüsü gün geçtikte tüm Dünya'da daha da yayılıyor. Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği, kolera ve Kovid-19 salgınlarına dair son durumu değerlendirdi.

DSÖ son maymun çiçeği vakalarını hakkında bilgilendirdi! 70 binden fazla vaka var

VAKALRIN 4'TE 1'İNİ ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR

Ghebreyesus, Haiti'deki kolera salgınından endişe duyduklarını vurgulayarak, "Vakaların dörtte birini 5 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Ülkedeki durum hızla eviriliyor. Bundan önce ve şimdi tespit edilenlerin dışında bilinmeyen enfeksiyonlar var." dedi.

DSÖ'nün kolera takibinde Haiti hükümetine yardımcı olduğu bilgisini veren Ghebreyesus, "Salgının etkili olduğu bölgelerin güvenliksiz olması, bu bölgelerden örnek alma ve laboratuvar incelemesi yaparak vaka doğrulamamızı zorlaştırıyor." diye konuştu.

DSÖ son maymun çiçeği vakalarını hakkında bilgilendirdi! 70 binden fazla vaka var

AMERİKA'DA VAKALAR ARTIYOR

Maymun çiçeğine değinen Ghebreyesus, şimdiye kadar DSÖ'ye 70 binin üzerinde maymun çiçeği vakası ve 26 can kaybı olduğunu bildirerek, küresel maymun çiçeği vakalarında düşüşün sürdüğünü fakat Amerika kıtası bölgesindeki çok sayıda ülkede vakaların artmakta olduğunun altını çizdi.

Maymun çiçeğinin de Kovid-19 gibi "küresel acil durum" olmayı sürdürdüğünü hatırlatan Ghebreyesus, ülkelere test ve takip kapasitelerini artırma çağrısında bulundu.

DSÖ son maymun çiçeği vakalarını hakkında bilgilendirdi! 70 binden fazla vaka var

"SALGIN HALA BİTMİŞ DEĞİL"

Ghebreyesus, DSÖ Acil Durum Komitesinin yarın Kovid-19 üzerine toplanacağını duyurarak, "33 ay önce salgını küresel acil durum ilan ettiğimiz günden daha iyi bir zamandayız. Bu acil durumu her ülkede bitirebilecek araçlarımız var fakat salgın hala bitmiş değil. Daha yapılacak çok iş var." ifadelerini kullandı.

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