DSÖ Sözcüsü Harris'ten koronavirüs aşısı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Harris, Birleşmiş Milletlerin İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dünya genelinde 26 milyondan fazla kişinin enfekte olmasına neden koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Harris, Gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" dedi.

Harris, Kovid-19'a karşı sürdürülen 6-9 aşı çalışmasının aşama kat ettiğini belirterek, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini bilgisini verdi.

Harris, Kovid-19 aşısının etkisi ve güvenliği konusunda titiz kontroller yapılmasının önemine işaret ederek, "Bu aşama (Faz III klinik denemeleri), daha uzun sürmeli. Çünkü, aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor." diye konuştu.

AŞI ÜRETİCİLERİ ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR

Aşı çalışmalarının her aşamasında "güvenlik" prosedürlerinin uygulanması gerektiğini bunun da süreci uzattığını ifade eden Harris, dünya genelinde aşı üreticilerinin zamana karşı yarıştığını söyledi.

Harris,"Gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz." dedi.

Sözcü Harris, ayrıca DSÖ olarak dünyanın her köşesinde insanların Kovid-19 aşısına erişimini sağlamak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.