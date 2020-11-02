DSÖ'de koronavirüs paniği: Genel direktör karantinada

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyanın yeni tip koronavirüsle mücadelesinde önemli bir merkez haline geldi. Aşı ve ilaç çalışmalarına liderlik eden kurumda Kovid-19 tedavisine yönelik araştırmalar devam ederken genel direktörden kötü haber geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olması nedeniyle kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ghebreyesus "Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurduğum tespit edildi. Kendimi iyi hissediyorum ve semptom göstermiyorum ancak önümüzdeki günler için DSÖ protokollerine uygun şekilde kendimi karantinaya alıyorum. Evden çalışacağım." ifadelerini kullandı.