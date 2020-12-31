DSÖ'den BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısına acil kullanım onayıMilli Piyango nereye çıktı? | Büyük ikramiye hangi şehre çıktı? | Milli piyango hangi bilete çıktı?Milli Piyango sıralı tam liste | 2021 yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçlarıOmar Elabdellaoui havai fişek patlamasında mı yaralandı? | Sağlık durumu nasıl? | Omar Elabdellaoui kimdir?Yıldız Futbolcudan kötü haber! Havai fişek patlamasında yaralandıKoronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken açıklamaİBB'den 15 Temmuz şehitlerine büyük saygısızlık!Bakanlık açıkladı: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Girgin sorusunu geçiştirdi!1 Ocak 2021 marketler açık mı? 4 günlük yasakta A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Carrefour, Migros açık mı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. DSÖ'den BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısına acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firması ile ABD ilaç devi Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.

DSÖ'den BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısına acil kullanım onayı

AFP'de yer alan habere göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün kararı, küresel ölçekte ülkelerin BioNTech aşısını ivedilikle ithal etmelerinde ve dağıtımını gerçekleştirmelerinde kolaylık olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklama ile Türkiye'nin BioNTech/Pfizer işbirliğiyle geliştirilen koronavirüs aşısı ile ilgili anlaşmayı imzaladığını duyurmuştu. 

Bakan Koca, anlaşmanın imzalanmasında, Almanya merkezli BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emekleri olduğunu söyleyerek teşekkürlerini dile getirmişti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ONAYI ALAN İLK AŞI

BioNTech/Pfizer'in mRNA teknolojisiyle geliştirdiği Covid-19 aşısı, DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı oldu. Bu aşıyı onaylayan ilk ülke İngiltere olmuş, daha sonra ABD ve Kanada da da acil kullanım onayı vermişti. Avrupa İlaç Ajansı ve AB Komisyonu da Pfizer aşısını 21 Aralık’ta onaylamıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT