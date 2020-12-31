DSÖ'den BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısına acil kullanım onayı

AFP'de yer alan habere göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün kararı, küresel ölçekte ülkelerin BioNTech aşısını ivedilikle ithal etmelerinde ve dağıtımını gerçekleştirmelerinde kolaylık olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklama ile Türkiye'nin BioNTech/Pfizer işbirliğiyle geliştirilen koronavirüs aşısı ile ilgili anlaşmayı imzaladığını duyurmuştu.

Bakan Koca, anlaşmanın imzalanmasında, Almanya merkezli BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emekleri olduğunu söyleyerek teşekkürlerini dile getirmişti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ONAYI ALAN İLK AŞI

BioNTech/Pfizer'in mRNA teknolojisiyle geliştirdiği Covid-19 aşısı, DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı oldu. Bu aşıyı onaylayan ilk ülke İngiltere olmuş, daha sonra ABD ve Kanada da da acil kullanım onayı vermişti. Avrupa İlaç Ajansı ve AB Komisyonu da Pfizer aşısını 21 Aralık’ta onaylamıştı.