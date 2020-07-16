DSÖ'den çocuklarla ilgili kritik uyarı!

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Salgınla ilgili alınan tedbirler artırılırken Dünya Sağlık Örgütü yeni bir uyarı da bulundu.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki UNICEF ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında konuşan DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların çok ciddi bir risk altında olduğunu duyurdu.

AŞI TAKVİMİNE DİKKAT

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 sebebiyle çocukların tetanos, dizanteri ve kızamık gibi hastalıkların aşısının yapılmasının oranının düştüğünü açıkladı. Ghebreyesus, “Çocukların rutin olarak aşı yapılma süreçlerinin Covid-19 yüzünden sekteye uğraması corona virüsü salgınından çok daha büyük risk oluşturuyor” dedi.

Bir salgını önlemeye çalışırken bir diğer salgınla karşılaşmamız olası diyen yetkililer, bunun bir sağlık krizine dönüşmeden önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılan bir araştırmanın sonucunu paylaşan yetkililer, 82 ülkenin yaklaşık dörtte üçü, korona virüsü sebebiyle aşı programlarının sekteye uğradığını duyurdu.