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DSÖ'den flaş açıklama: 30’dan fazla ülkede tespit edildi!

Dünya Sağlık Örgütü’nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, yaptığı açıklamada Lambda varyantının başta Güney ve Kuzey Amerika olmak üzere 30'dan fazla ülkede görüldüğünü belirtti.

DSÖ'den flaş açıklama: 30’dan fazla ülkede tespit edildi!

Dünya Sağlık Örgütü’nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Haziran ayının ortalarında  Lambda varyantını ‘ilgi çekenler’ listesine aldıklarını ifade eden Kerkhove, bu varyantın ilk kez geç yıl Aralık ayında Peru’da görüldüğünü anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Twitter hesabından yapılan canlı yayında açıklamalarda bulunan Kerkhove şu ifadeleri kullandı: 

“Bu oldukça genç bir varyant. Başta Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere bazı ülkelerde dolaşıyor, gerçi şu ana kadar 30’dan fazla ülkede tespit edildi” 

Yetkili, örgütün Lambda varyantını yakından izlediğini ve bu varyantın yayılmasıyla ilgili bilgi almak için tüm üye ülkelerle işbirliği yaptığını da sözlerine ekledi.

LAMBDA VARYANTI HAKKINDA

Lambda varyantı koronavirüsün mutasyona uğramış bir diğer halidir. C.37 olarak adlandırılan Lambda varyantı da tedirginliğe neden oluyor. Lambda varyantı şu ana dek 30'dan fazla ülkede görüldü.

 Peru'da baskın tür haline gelen Lambda varyantı yeni enfeksiyonların yüzde 80'den fazlasını oluşturuyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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