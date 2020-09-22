DSÖ'den flaş açıklama: Çin, Rusya ve ABD, Kovid-19 aşı programına katılmadı

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada Dünya Sağlık Örgütü eşgüdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin henüz katılmadığı ifade edildi.

AB ülkelerinin de aralarında olduğu 64 yüksek gelirli ülke şimdiye kadar COVAX programına katıldı. Programa toplamda 156 ülke dahil oldu.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, COVAX programına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DSÖ Sözcüsü Sözcüsü Margaret Harris, ülkelerin üçte ikisinin COVAX'a katıldığını ifade ederk, Çin, Rusya ve ABD'nin ise henüz DSÖ'nün programına imza atmadığı bilgisini paylaştı.

Harris, çok sayıda ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Harris, gelecek günlerde daha fazla ülkenin COVAX programına katılacağını söyledi. Harris, görüşmelerin hangi ülkelerle sürdüğünü ise belirtmedi.

"AŞI GÜVENLİ OLMADIĞI TAKDİRDE ONAY VERMEYECEĞİZ"

DSÖ Sözcüsü Sözcüsü Margaret Harris, dünya genelinde koronavirüs aşısı konusunda endişeler olduğunu vurgulayarak "Kesinlikle güvenli olduğu kanıtlanana kadar hiçbir aşıyı onaylamayacağız veya doğrulamayacağız. Aşının, etkili olmasının yanı sıra en yüksek güvenlik standartlarını da geçmesi gerekiyor." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "dayanışma" çağrısını tekrarlayan Harris, "Bu salgını bitirmek için hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Türkiye, COVAX programına katılma niyetini DSÖ'ye bildirdi

Anadolu Ajansı muhabiri tarafından edinilen bilgiye göre, Türkiye'de COVAX programına katılma niyetini Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdi. Türkiye ile 38 ülkenin daha işlemlerin ardından programa imza atacağı öğrenildi.

DSÖ eş güdümünde yürütülen COVAX programı, potansiyel Kovid-19 aşısını geliştirmek, üretmek ve tüm ülkelere adil şekilde dağıtmayı hedefleyen küresel girişim olarak kabul ediliyor.