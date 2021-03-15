DSÖ'den flaş açıklama: Koronavirüs aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm yok

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve koronavirüs aşılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının bazı ülkelerde kullanımının durdurulması sonrası yarın Dünya Sağlık Örgütü Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi'nin toplanacağını ifade eden Ghebreyesus Komite'nin Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile iletişim halinde olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı::

"Ancak şu anda çoğu ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit, Kovid-19 aşılarına erişim eksikliği. Neredeyse her gün dünyanın dört bir yanından üst düzey siyasetçilerden telefonlar alıyorum ve bana COVAX kapsamında ne zaman aşı tedarik edeceklerini soruyorlar. Bazılarının ümitleri suya düşmüş durumda ve bunun nedenini anlıyorum. Kendi ülkelerinde hiçbir aşı yokken dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarının nüfuslarını defalarca aşılamaya yetecek kadar aşı satın aldığını görüyorlar."

"ASTRAZENECA AŞISINI OLANLAR PANİĞE KAPILMASIN"

DSÖ Bilim Heyeti'nden başuzman Dr. Soumya Swaminathan da AstraZeneca aşısı ile ilgili konuştu ve sorulara yanıt verdi.

Yaptığı açıklamada "Şu ana kadar dünya genelinde 300 milyondan fazla doz farklı (Kovid-19) aşılar uygulandıktan sonra, Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm bulunmuyor." ifadelerini kullanan DSÖ Bilim Heyeti'nden başuzman Dr. Soumya Swaminathan, AstraZeneca ve diğer aşıları olan insanların paniğe kapılmamasını söyledi.

Koronavirüsün milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğunu söyleyen Swaminathan, salgının sona erdirilmesi için aşılamanın şart olduğunun altını çizdi.