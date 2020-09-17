Yasin Kartoğlu'nda Ekrem İmamoğlu'na sert tepki!DSÖ'den flaş açıklama: Yüzde 14’ü sağlık çalışanlarında tespit edildiMasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Eylül PerşembeSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 17 Eylül 2020 PerşembeBakan Koca'dan DSÖ'ye öneri: 2021 sağlık çalışanları yılı olsunLahmacun tarifi, yapılışı, malzemeleri | Lahmacun nasıl yapılır?17 Eylül koronavirüs tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Kenya'da sokaklarda yaşayan çocuk sayısı artıyor: Uzmanlar endişeliCHP'li Altay gündemi değerlendirdi: Ege ve AKdeniz'de sapına kadar haklıyızCumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. DSÖ'den flaş açıklama: Yüzde 14’ü sağlık çalışanlarında tespit edildi

DSÖ'den flaş açıklama: Yüzde 14’ü sağlık çalışanlarında tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada hastaları güvende tutmak için sağlık çalışanlarının korunması gerektiğini ifade etti.

DSÖ'den flaş açıklama: Yüzde 14’ü sağlık çalışanlarında tespit edildi

"Dünya Hasta Güvenliği Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe video konferans yöntemiyle katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, hastaları güvende tutmanın en önemli yollarından birinin de sağlık çalışanlarını güvende tutmak olduğunu ifade etti. Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının herkese sağlık çalışanlarının, yaşamları kurtarmada oynadığı hayati rolü bir kez daha hatırlattığını belirtti.

DSÖ'den flaş açıklama: Yüzde 14’ü sağlık çalışanlarında tespit edildi

"HEPİMİZİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MUAZZAM BİR BORCU VAR"

Ghebreyesus, "Hepimizin sağlık çalışanlarına muazzam bir borcu var. Sadece hastalara baktıkları için değil ama görev gereği kendi hayatlarını riske attıkları için de." dedi.

Küresel olarak, DSÖ'ye bildirilen Kovid-19 vakalarının yüzde 14'ünün sağlık çalışanları arasında tespit edildiğini aktaran Ghebreyesus, bazı ülkelerde bu oranın yüzde 35'e kadar çıktığını kaydetti. Bu konudaki verilerin sınırlı olduğunu dile getiren Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının Kovid-19'a işyerlerinde veya toplum içinde enfekte olup olmadığını bilmenin zor olduğunu söyledi.

DSÖ'den flaş açıklama: Yüzde 14’ü sağlık çalışanlarında tespit edildi

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının sadece Kovid-19 riski altında olmadıklarını, ayrıca her gün "stres, tükenmişlik, damgalanma, ayrımcılık ve hatta şiddet"e maruz kaldığı uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü, sağlık çalışanlarına "güvenli çalışma koşulları oluşturmanın, eğitmenin, hak ettikleri ücret ve saygıyı vermenin" her zamankinden daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.

DSÖ'den flaş açıklama: Yüzde 14’ü sağlık çalışanlarında tespit edildi

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT