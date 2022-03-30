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DSÖ'den iki iyi bir kötü haber! 3 olası senaryo salgının seyrini etkileyecek!

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Koronavirüsün geleceğine dair 3 senaryonun olduğunu belirtti.

DSÖ'den iki iyi bir kötü haber! 3 olası senaryo salgının seyrini etkileyecek!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün 2022'de Covid-19'un küresel acil durumunu sonlandırmaya yönelik bugün yayımladığı planının detaylarını paylaşarak, Ukrayna ve Etiyopya'daki insani durumu değerlendirdi.

Ghebreyesus, "2022'de Covid-19 Küresel Acil Durumunu Bitirmek için Stratejik Hazırlık ve Mücadele Planı"nın dünya için uygulanılabilir olduğunu vurgulayarak "Covid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır." ifadesini kullandı.

DSÖ'den iki iyi bir kötü haber! 3 olası senaryo salgının seyrini etkileyecek!

KORONAVİRÜSTE 3 SENARYO

Ghebreyesus virüsün evrimine dair 3 senaryo bulunduğunu belirtti;

"En iyi senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görmüş olacağız."

"İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığını görebiliriz."

"En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını, bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz."

DSÖ'den iki iyi bir kötü haber! 3 olası senaryo salgının seyrini etkileyecek!

Ghebreyesus, söz konusu senaryolar ışığında DSÖ'nün planının gerçekleşmesi için her ülkenin virüs takibi, aşılama, Covid-19'a karşı dayanıklı sağlık sistemi, virüsle mücadele araçlarına eşit ulaşımın sağlanması ve küresel iş birliği konularına önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Covid-19 ile mücadele araçlarının iyi bir şekilde kullanılarak salgının kontrol altına rahatlıkla alınabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, "Aşı ve tedaviye adil ulaşımı sağlayarak çok sayıda hayat kurtarabiliriz." ifadesini kullandı.

DSÖ'den iki iyi bir kötü haber! 3 olası senaryo salgının seyrini etkileyecek! ​​​​​​​

AFRİKA NÜFUSUNUN YÜZDE 83'Ü AŞILANMADI

Ghebreyesus, bu kapsamda 2022'nin ortasına doğru her ülkenin nüfusunun yüzde 70'ini aşılaması hedefinin kritik önem taşıdığını hatırlatarak "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çoğunlukla bu hedefi tuttururken başta Afrika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke bu hedefin gerisinde kalmıştır. Afrika nüfusunun yüzde 83'üne henüz tek bir doz aşı bile yapılmamıştır. Bu benim için kabul edilemez bir durum." açıklamasında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ghebreyesus, Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları sonucu hasar gören bölgelere DSÖ'nün tıbbi yardımlarını sürdürdüğü ve savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 160 ton tıbbi ekipmanın başta kuşatma altındaki Mariupol kenti olmak üzere ülkede sağlık sisteminin etkilendiği bölgelere dağıtıldığı bilgisini paylaştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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