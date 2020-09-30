DSÖ'den korkutan açıklama: Kesinlikle 1 milyondan fazla

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yapılan etkinliğe video konferans yoluyla katılan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelindeki durumuna değindi.

Ghebreyesus, durumu "Dün, Kovid-19'a karşı ortak mücadelemizde tatsız bir dönüm noktası oldu. Bir milyon insanın bu yeni virüsten dolayı hayatını kaybettiği teyit edildi. Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek. Daha fazla insan da dünyanın her yerindeki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor." sözleriyle yorumladı.

Ghebreyesus, insanların, toplumlar ve ekonomilerin korku ve belirsizliğin pençesinde olduğunun altını çizerek "Bilim, bize yeni testler, terapötikler ve umarız ki bir aşı şeklinde çözümler sunuyor. Ancak dayanışma olmadan bilim ve çözümler etkisiz kalacaktır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) hakkında da konuşan Ghebreyesus, programa katılan ülkelere ilişkin bilgileri de paylaştı.

Ghebreyesus, dünya nüfusunun yüzde 70'ine tekabül eden 167 ülkenin şu ana dek COVAX'a katıldığını belirtti.

ÇİN, RUSYA VE ABD; COVAX'A HALEN KATILMADI

Koronavirüs aşısının tüm ülkelere eşit ve adil şekilde dağıtılmasını amaçlayan COVAX'a Çin, Rusya ve ABD ise henüz katılmadı.

DSÖ, COVAX vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşıya ulaşmayı hedefliyor.