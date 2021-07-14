DSÖ’den kritik uyarı! "Aşı dozlarını karıştırmayın"

Koronavirüse karşı sürdürülen mücadele tüm dünyada devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir uyarı geldi. Aşılama süreci hakkında gerçekleştirilen değerlendirmelerde, aşı dozlarının karıştırılmaması söylendi.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN AŞILAMA ŞART

Pandemi sürecinde geliştirilen aşılar, toplumsal bağışıklık kapsamında hayati derecede önem taşıyor. Koronavirüse karşı verilen mücadelenin kazanılması için toplumsal bağışıklığa işaret eden uzmanlar, sık sık aşı olma çağrısında bulunuyor. Öte yandan aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte dünyanın çeşitli yerlerden yanlış aşı uygulama haberleri de gündeme geldi. Uzmanlar koronavirüse karşı geliştirilen aşıların, mutlaka gerektiği gibi doğru şekilde kullanılması gerektiği vurgulanıyor. Yaşanan pandemi sürecinde sık sık uyarılarda bulunan DSÖ, aşıların karıştırılması konusuna değindi.

"BU KARARLARI ANCAK YETKİLİLER ALABİLİR"

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) Soumya Swaminathan, yurttaşların kendi belirlemelerine göre aşı dozlarını karıştırmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. DSÖ’den bilim insanı, Covid-19 aşılarında iki dozu farklı aşıların uygulamasının ancak kamu sağlığı yetkililerinin alabileceği bir karar olduğunu söyledi.

"TEHLİKELİ BİR EĞİLİM VAR"

Tehlikeli bir eğilim olduğundan bahseden Swaminathan, "Yurttaşların ikinci, üçüncü ve dördüncü dozu ne zaman ve nasıl almaya başlayacağına karar vermesi ülkelerde kaotik bir durum oluşturur" dedi. Swaminatham, “Kişiler kendileri karar vermemeli. Kamu sağlığı yetkilileri eldeki verileri dikkate alarak bu kararı almalı” ifadesini kullandı. Ayrıca aşılama süreci ile ilgili “Bazı çalışmalar, aşıların karıştırılmasında olumlu sonuçlar gösteriyor, ancak bunlar ön bulgular aşamasında ve bunları desteklemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var” denildi.