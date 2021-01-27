DSÖ'den kritik uyarı: Moderna aşısını işaret etti, hamileler yaptırmasın dedi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmalarına hız kesmeden devam edilirken Amerikan ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen Kovid,19 aşısına karşı, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir uyarı geldi.

Hamilelerin güvenlik verilerinin eksik olduğunu vurgulayan yetkililer, bu kişilerin kesinlikle Moderna aşısı yaptırmaması gerektiğini vurguladı.

YÜKSEK RİSKE MARUZ KALAN ANNE ADAYLARI YAPTIRABİLİR

Öte yandan, açıklamada corona virüsüne karşı ön cephede savaşan sağlık çalışanları gibi yüksek riske maruz kalan anne adaylarının ise aşıyı yaptırabileceğini aktarıldı.

DSÖ aynı uyarıyı Pfizer aşısı için de yapmıştı.

MODERNA AŞISI HAKKINDA

Düzenleyici kuruluşlar, Moderna'nın mRNA teknolojisine dayanan aşısının güvenli ve etkili olduğu sonucuna varırsa, aşı için "acil kullanım onayı" verebiliyor.

Moderna'nın son faz denemelerine 30 bin kişi katılmış, bu aşamada aşının yüzde 94,5 oranında koruma sağladığı duyurulmuştu.

196 vakayla yapılan son araştırmada da, aşının yüzde 94,1 koruyuculuk sağladığı tespit edildi. Aşı denemesine katılan kişilerden hiçbiri koronavirüsü ağır semptomlarla geçirmedi.

Geliştirdiği aşının güvenlik onayı almaya hazır olduğunu kaydeden Moderna şirketi, aşı sayesinde koronavirüsün yalnızca grip benzeri hafif etkilerle geçilebileceğini belirtmişti.