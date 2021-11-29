DSÖ'den Omicron varyantına ilişkin yeni açıklama! "Küresel risk çok yüksek!"

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün dünyayı alarma geçiren ve seyahat yasaklarının geri gelmesine yol açan yeni varyantı Omicron ile ilgili olarak 194 üye ülkeye bilgilendirme yaptı.

"AŞI HIZININ ARTTIRILMASI GEREK"

Varyantın küresel çapta yayılması ihtimalinin çok yüksek olduğunun altını çizen DSÖ yetkilileri, varyantın özelliklerine bağlı olarak ileride büyük vaka artışları yaşanabileceği, bunun da ciddi sonuçları olabileceği uyarısı yaptı. Üye ülkeleri ilk Omicron vakalarını bildirmeye çağıran DSÖ yüksek risk grubundakileri aşılama hızının artırılması gerektiğini de vurguladı.





Öte yandan yetkililer, seyahat engelleri ve sınırların kapatılmasını yanlış bulduğunu bir kez daha dile getirdi. Önceki varyantlardan daha bulaşıcı olan Omicron varyantı ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıktıktan sonra, Avustralya, Belçika, Botsvana, İngiltere, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda ve Güney Afrika'da görüldü.