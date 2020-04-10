DSÖ'den Türkiye ile ilgili flaş açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, açıklamalarda bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum. Türkiye'nin koronavirüs konusunda sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus ''Türkiye’nin (koronavirüs konusunda) sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı. Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye’den daha tecrübeli değildir. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor'' dedi.