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  3. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Rahşan Ecevit için taziye açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Rahşan Ecevit için taziye açıklaması

AKSAKAL, ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Rahşan Ecevit için taziye açıklaması

AKSAKAL, ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Kaynak: DHA



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