DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!

DSP Genel Başkan Önder Aksakal katıldığı televizyon programında Millet İttifakı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini belirterek Cumhur İttifakı'na katılabilecekleri sinyalini verdi.

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DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal TVnet televizyonunda katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Önder'in yaptığı açıklamada “Millet İttifakı, partimizin ilkeleriyle uyum sağlamayan bir yapıdır. Bu ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak çalışmaların içinde olmayız, olmayacağız” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıları kapattı. Seçime az bir süre kala tüm partiler seçim hazırlığını yapmaya devam ederken hangi partilerin hangi ittifak ile veya kendi başlarına mı girecek tartışmalar devam ederken sol seçmenin köklü partisi DSP'den açıklama geldi.

DSP MİLLET İTTİFAKINA KAPILARI KAPATTI

Genel başkan Önder Aksakal TVnet televizyonunda bir programa katılarak yaptığı açıklamada; "Millet İttifakı, partimizin ilkeleriyle uyum sağlamayan bir yapıdır. Bu ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak çalışmaların içinde olmayız, olmayacağız." diyerek hem Millet ittifakı2na hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıları kapattı.

DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!

CUMHUR İTTİFAKINA KATILABİLİRLER

Aksakal'ın başka bir ittifak içinde olacakmışsınız sorusuna ise “ şimdiye kadar hiç bir yer ile görüşmedeki görüşme talebinde olmadı. Biz seçimlere 600 milletvekili adaylarımızı belirleyerek girmeyi düşünüyoruz.” dedi. Aksakal'ın Millet İttifakı'nı beka tehlikesi ile eleştirmesi kapıları kapatmasının yanı sıra Cumhur ittifakı ile ilgili olumsuz bir açıklama yapmaması siyasi kulislerde DSP' nin Cumhur İttifakı'na katılabileceği yorumlarına yol açtı.

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