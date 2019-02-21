DSP’nin Ödemiş adayı adaylıktan çekildi

Demokratik Sol Parti (DSP)'nin Ödemiş Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Özgür Köksal, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Belediye başkan adayları ve meclis üyeliği adaylığı için son başvuruların yapıldığı 19 Şubat'ta, Demokratik Sol Parti (DSP)'nin Ödemiş Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Özgür Köksal adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Çekilme kararı sonrası CHP Ödemiş İlçe Binasında CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ve partililerle görüşen Köksal, "Adaylıktan çekilme kararı aldım. Ekip arkadaşlarımla görüşerek böyle bir durumun Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vereceğini gördüğüm için bu kararı verdik. Doğru olan buydu. Birleşerek kazanacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA