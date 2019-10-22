DTO Antalya Şube Başkanı Çetin: "İşimizi makamda değil denizlerde yapıyoruz"

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, "İşimizi, makamdan değil, denizcilerimizin görev yaptıkları yerlerde onların istek ve görüşlerini alarak yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi 20. Olağan Meclis Toplantısı gündem maddelerini görüşmek üzere Oda toplantı salonunda bir araya geldi. Meclis Başkanı Berna Küner Vanmanekes'in rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı toplantıda meclis başkanlığını, Başkan Yardımcısı Kerim Sarı yaptı. Yönetimin ve üyelerin hazır bulunduğu toplantıda, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin'in aylık faaliyetleri katılımcılara sunuldu. Belirlenen Şube İhtisas Komisyonu üyeleri de oy birliği ile seçilirken, İlçelerde yaşanan sorunlar ve görüş önerileri de ifade edildi.

"Her zaman üyelerimizin yanındayız"

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamalarında, son olarak Alanya'ya bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, denizci dostlar ile bir araya gelerek öneri ve görüşlerini aldıklarını söyledi. Başkan Ahmet Çetin, " Görevde olduğumuz süre içerisinde işimizi, makamdan değil, denizcilerimizin görev yaptıkları yerlerde onların istek ve görüşlerini alarak yapmaya çalışıyoruz. Batıdan başladığımız ziyaretlerimizde geçtiğimiz ay durağımız Alanya oldu. Bu ziyaretlerimiz devam edecek. Her zaman üyelerimizin yanındayız. Genel Merkezimizde üyelerimizin istek ve görüşlerini iletiyoruz. Deniz Ticaret Odası Genel Başkanımız Sayın Tamer Kıran'ın bölgemize büyük ilgisini ve desteğini görüyoruz. Önümüzdeki ay Sayın Başkan Tamer Kıran'ın Antalya'ya gelerek Gazipaşa'dan Kaş'a kadar uzanan bölgede ziyaretler yapıp üyelerimiz ile bir araya geleceğini müjdelemek istiyorum. Başkanımıza üyelerimizin istekleri doğrultusunda hazırlayacağımız çözüm odaklı dosyalarımızı sunacağız" dedi.

Çetin, Başta Antalya Valisi Münir Karaloğlu olmak üzere tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile iyi bir işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, "Bölgemizde gerçekleştirmekte olduğumuz ve gerçekleştirdiğimiz tüm işlerimizde Sayın Valimiz başta olmak üzere Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile iyi bir iş birliği içerisindeyiz. Başta Valimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada güzel bir sezon geçirdiğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu yıl rekorlar kıran turizmde denizcilerimiz de güzel iş yaptılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA