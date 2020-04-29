DTO ‘Nefes Kredisi’ için protokol imzaladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) oda üyelerine sağlanan "Nefes Kredisi" kapsamında özel bir banka ile protokol imzaladı.

Protokol banka yetkilileri ve DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan arasında imzalandı. DTO binasında gerçekleştirilen imza töreni sonrası konuşan Başkan Erdoğan, korona virüs nedeniyle üyelerin içinde bulunduğu finansal sorunların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin özel bir banka ve KGF ile imzaladığı düşük faizli kredi kullandırmaya yönelik protokole oda olarak katkı sağlama istediklerini kaydetti. Başkan Erdoğan, "Oda üyelerimiz üst limit 100 bin TL olmak üzere, 12 ay vadeli, brüt faiz oranı aylık yüzde 0,625 yıllık yüzde 7,50 faiz oranlı kredi kullanabilecekler. Üyelerimizin giderek zorlaşan ekonomik koşullar içerisinde, üyelerimize düşük faizli bu kredinin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Erdoğan, üyelerin kampanyadan yararlanmak için nasıl başvuru konusunda gerekli detaylı bilgilere oda web sitesinden ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA