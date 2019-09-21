DTS tasarımlarına İzmir’de açılan ‘FashionPrime’ fuarında büyük ilgi

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi "Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri" fuarına katıldı.

İzmir, İstanbul, Bursa, Uşak ve Kosova'dan toplamda 148 katılımcının yer aldığı fuarda stant açan Uşak Üniversitesi'ne katılımcılar büyük ilgi gösterdi. DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Deri Bölümü öğretim elemanları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tasarımlarını tanıtma fırsatı bulduğu fuarda, DTS Merkezinin yürüttüğü çalışmalar dikkat çekti. Moda Tasarımı Bölümü mezun öğrencilerin tasarımlarına ilgi yoğun olurken, öğrenciler yerli ve yabancı firmalarla iş görüşmesi yapma fırsatı buldu.

DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan, fuara katılımın çok faydalı olduğunu belirterek, "Tasarımlarımıza birçok ülkeden gelen katılımcı ilgi gösterdi. Tasarımlarımızın bu derece ses getirmesi üniversite olarak yüklendiğimiz misyonu doğru yönde geliştirdiğimizin göstergesidir. Bu konuda yapacağımız tüm çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Bize verdiği desteklerden dolayı Rektörümüz Prof.Dr. Ekrem Savaş'a teşekkür ederim"dedi.

Fuara katılım yoğun oldu

KOSGEB, EİB, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD), Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği (MTK), Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin (EGSD) ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği'nin destek verdiği fuara, Rusya, Balkanlar, Lübnan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Nijerya, İngiltere, Fransa, İtalya, Bulgaristan, İsrail, Cezayir, Almanya, Irak, Finlandiya, Kanada ve Fas'tan, Türkiye'den ise İstanbul, Denizli, Gaziantep, Ankara, Kahramanmaraş, Bursa, Eskişehir ve Adana'dan katılan alım heyetleri fuarın ziyaretçileri arasındaydı.

Kaynak: İHA