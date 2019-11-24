DTSO heyetinden Eğil gezisi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) heyeti, kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanımak ve tanıtmak amacıyla Eğil ilçesine gezi düzenledi.

Diyarbakır'da, peygamber ve kral mezarlarının bulunması nedeniyle inanç ve kültür turizminin merkezi olan Eğil ilçesine DTSO tarafından gezi düzenlendi. Eğil'e düzenlenen geziye DTSO Meclis üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ve Gençlik ve Değişim Derneğinin projesiyle AB ülkelerinden gelen 34 sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Diyarbakır'ın tarihi dokusu ve Dicle Nehri'nin tüm güzelliklerinin yansıdığı Eğil ilçesine gelen heyet, rehberler eşliğinde ilçeyi gezerek yakından inceleme fırsatı buldu.

Geziye katılanlar, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eğil ilçesindeki Dicle Nehri, peygamber kabir ve türbelerinin yanı sıra tarihin izlerini taşıyan eserlere hayran kaldıklarını aktardı.

Kaynak: İHA