DTSO’dan destek programı toplantısı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde "KOSGEB 2019 Girişimcilik Destek Programı" bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda yapılan değişiklikler ilişkin sunum yapıldı.

DTSO ev sahipliğinde "KOSGEB 2019 Girişimcilik Destek Programı" düzenleyerek yapılan değişiklerle ilgili sunum yapılarak girişimci adaylarının desteklerden nasıl faydalanacağına dair bilgi verildi. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, KOSGEB Diyarbakır Müdürü Hasan Solmaz, Diyarbakır İşkur Müdürü İsmail Koç, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, DESOB Başkan Vekili Abdullatif Aykul ve Diyarbakır Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hayrettin Bahçıvancı katıldı.

Bilgilendirme toplantısında KOSGEB Müdürü Solmaz, 2019 yılında yapılan değişikliklere ilişkin sunum yaptı. Sunumda girişimci adaylarının desteklerden nasıl faydalanacağına dair bilgi verdi. Girişimcilere kolaylık sağlanması ve finansmana erişim noktasında neler yapılacağı tartışıldı. Kurumların bu noktada ortak çalışma yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Kaynak: İHA