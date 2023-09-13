DTSO’nun TOGG akıllı cihazı Düzce’de

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın girişimleri ile Türkiye'nin milli ve yerli milli otomobili TOGG kurumun envanterine dahil edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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DTSO’nun TOGG akıllı cihazı Düzce’de

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın girişimleri ile Türkiye'nin milli ve yerli milli otomobili TOGG kurumun envanterine dahil edildi.

TOGG'un tanıtımı Düzce Belediyesi önünde, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, DTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan Bıyık, "Milli aracımız TOGG'un üretimine başlandı. Dağıtımı da devam ediyor. Biz de Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOGG'a müracaat etmiştik. Aracımız geldi. Cumhurbaşkanımız önderliğinde yapılan açılışta bir Düzceli olarak büyük gurur duydum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açılış toplantısında o dönemde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Dr. Faruk Özlü'ye verdiği katkıdan ötürü teşekkür etti. Bu da bizi çok gururlandırdı. Ben Başkanımız Faruk Özlü'ye Türkiye'nin milli aracına verdiği destek ve büyük hizmeti için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir bebek doğdu ve şu anda da yürüyor. Biz de aracı sergilemek için belediyenin önünü, Bakanımızın camının altını seçtik. Çünkü Faruk Özlü, bu işin mimarlarından planlayıcılarından biri. Faruk Özlü ilerleyen günlerde de Türkiye'nin tüm milli projelerinde yer alacaktır. Türkiye'ye hizmet etmeye devam edecektir. Bu eser onlar sayesinde yollarda" ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise, "Erdoğan Bıyık'ın ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının Türkiye'nin yerli ve milli aracı olan TOGG'u satın almasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu araç Türkiye'nin yüz akı. Türkiye'nin yerli ilk otomobili. Bu aracın üretilmesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun çok büyük emeği var. Rifat Hisarcıklıoğlu olmasaydı bu araç olmazdı. Benim bakanlık yaptığım dönemde kendisi Türkiye'nin tüm önde gelen sanayicilerini organize etti. Kendisiyle birlikte sanayiciler ile görüştük. 5 baba yiğidin ortaya çıkarılmasındaki koordinasyonu Rifat Hisarcıklıoğlu yürüttü. Ben Erdoğan Bıyık'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bu aracı almakla Türk sanayinin yanında olduğunu ortaya koydu. Bu aracın bütün IP hatları, yani fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'ye aittir, hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

DTSO'ya ait olan TOGG T10X Akıllı Cihazı Düzce Belediyesi önünde kurulan stantta halkın ziyaretine açık olacak.

DTSO’nun TOGG akıllı cihazı Düzce’de

DTSO’nun TOGG akıllı cihazı Düzce’de

DTSO’nun TOGG akıllı cihazı Düzce’de

DTSO’nun TOGG akıllı cihazı Düzce’de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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