DTSO’nun yeni binası ilin sanayisine ve ticaretine dinamizm katacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 21 Eylül'de ihalesi gerçekleştirilecek olan yeni hizmet binasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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DTSO’nun yeni binası ilin sanayisine ve ticaretine dinamizm katacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 21 Eylül'de ihalesi gerçekleştirilecek olan yeni hizmet binasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bıyık, "Uzun yıllardır atıl durumda olan arazimize mevcut varlıklarımızı satmadan, farklı finansal seçeneklerle Düzce'nin sanayisine ve ticaretine dinamizm katacak olan yeni hizmet binamızı görev süremiz içerisinde kazandırmaya kararlıyız" dedi.

Göreve geldikleri andan itibaren ana gündem maddelerinden birinin yeni hizmet binasının Düzce'ye kazandırılması olduğunu söyleyen Erdoğan Bıyık, aylarca süren titiz çalışmalar neticesinde ihale aşamasına kadar gelindiğini ifade etti. Erdoğan Bıyık, "Yönetim Kurulumuzun en önemli hedeflerinden biri Düzce'ye yakışacak, modern teknolojinin imkanlarının kullanıldığı, Düzce'nin artan ticaret hacmine cevap verebilecek bir hizmet binasını kazandırmak olarak belirledik. Hemen bir komisyon oluşturduk ve komisyonumuz da projelendirme çalışması başta olmak üzere yasal ihtiyaçların tamamını mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak ihale aşamasına getirdi. Uzun yıllardır atıl durumda olan arazimize mevcut varlıklarımızı satmadan, farklı finansal seçeneklerle Düzce'nin sanayisine ve ticaretine dinamizm katacak olan yeni hizmet binamızı görev süremiz içerisinde kazandırmaya kararlıyız. Yeni hizmet binası konusunda özveri ile gayret eden inşaat komisyonumuz başta olmak üzere her aşamada bizleri bu konuda cesaretlendiren tüm meclisimize teşekkür ediyoruz. Gerek yasal izinlerin alınması noktasında, gerekse yeni hizmet binamızın yapılması hedefimizde bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. 4500'ün üzerinde üyemize en üst düzeyde hizmet edebilmek, üyelerimizi ve diğer misafirlerimizi temsil ettiğimiz 4500 üyemiz adına daha ferah fiziki imkanlarla ağırlayabilmek en önemli hedeflerimizden biri. Mevcut binamızın fiziki şartların artan üye sayımızı ve bundan kaynaklı oluşan ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında artık yetersiz kalıyor. İnşallah yeni hizmet binamız tamamlandığında, mevcut hizmet binamızda olduğu gibi 20-25 yıl Düzce iş dünyasına hizmet edebilecek durumda olacak. 21 Eylül 2023'te yapılacak olan ihalenin öncelikle odamıza, üyelerimize ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz " ifadelerini kullandı.

DTSO’nun yeni binası ilin sanayisine ve ticaretine dinamizm katacak

DTSO’nun yeni binası ilin sanayisine ve ticaretine dinamizm katacak

DTSO’nun yeni binası ilin sanayisine ve ticaretine dinamizm katacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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